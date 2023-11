Zum Faschingsstart fahren die Krumbacher Schlorper "dienstlich" in die Karnevals-Metropole Köln. In Krumbach gibt es im Januar 2024 einen Schlorperfaschingsball.

Dienstreise der Krumbacher Schlorper zum 99-jährigen Bestehen: Eine kleine Abordnung zeigt in ihrer unermesslichen Güte den Kölnern das Feiern. Die Erfahrung der Krumbacher wird nicht für sich behalten und von den örtlichen Jecken gut angenommen. GOS und GUS nahmen sich der Sache selbstverständlich persönlich an. Mit Ihrer Begleitung aus den besten Schlorpern fanden sie rund um den Kölner Dom, Heumarkt und Alter Markt eine Schar an Menschen, die wie sich herausstellte eine gute und offene Lernweise annahmen. Auch in Krumbach wird am Samstag, 20. Januar 2024, ein Schlorperfaschingsball abgehalten, bei der sich die Krumbacher eine festliche Auffrischung abholen können. Im Stadtsaal findet die Festivität, im Rahmen mit Schlorpermusik und umfangreichem Programm, statt. (AZ)

73 Bilder Der KC Ballustika krönt sein Prinzenpaar: Die schönsten Bilder Foto: Peter Wieser

