Krumbach

06:15 Uhr

Diese Abiturienten schreiben eine herausragende Seminararbeit

Plus Die Seminararbeiten von sechs Schülerinnen und Schülern des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums überzeugen und begeistern.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Kürzlich war es wieder so weit. Von 100 eingesendeten Arbeiten der Abiturienten des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) machten sechs Schülerinnen und Schüler das Rennen. Sabine Turek, Bereichsleiterin der Raiffeisenbank Krumbach, freute sich über das Engagement der Abiturienten. Es war der 15. Award und fand in den Räumen der Bank statt. Norbert Rehfuß, Leiter des Gymnasiums, fand in seiner Rede anerkennende Wort für die sechs Auserwählten. „Entschlossenheit und Hingabe ist nötig, um den Erfolg zu garantieren“, sagte er. Neben den Lehrkräften waren natürlich die stolzen Eltern, Großeltern und Geschwister der Ausgezeichneten anwesend. Der Kammerchor des SKG unter der Leitung von Peter Neuburger begleitete musikalisch die Veranstaltung. Auch Samuel Gritsch (Gitarre) und Johanna Unke (Gesang) begleiteten musikalisch.

Marius Fuchs (Fach Geografie) beschäftigte sich mit Biogasanlagen – Aufbau, Funktion und Möglichkeiten der effizienten Energienutzung. Er stellte dar, wie aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten Biogas gewonnen werden kann. Als Beispiel seiner Arbeit diente dem Schüler die Biogasanlage in Winterrieden, welche bis Ende 2023 die halbe Gemeinde mit Wärme versorgen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen