Krumbach

18:00 Uhr

Diese Feinkost gibt es bei den Krumbacher "Genussmeistern"

Plus Gewürze, Dips und mehr: Welche Geschäftsidee hinter dem Startup von Daniel Lochbrunner und Patrik Merz steht. Die Krumbacher Firma betreibt auch einen Online-Shop.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Dem Konsumenten keine industriell produzierte Massenware, sondern sorgfältig in der Region und in Handarbeit erzeugte frische Produkte anzubieten, das kennzeichnet die Firmenphilosophie der 2023 in Krumbach gegründeten Firma „Die Genussmeister“. In Zusammenarbeit mit heimischen Feinkostmanufakturen bieten sie ein Sortiment an, zu dem unter anderem Kräuterdips, Gewürze und Liköre gehören. Im Gespräch mit unserer Redaktkion erläutern die Firmengründer Daniel Lochbrunner und Patrik Merz ihre Firmenphilosophie.

Einer der beiden Gründer, Daniel Lochbrunner, erzählt beim Pressetermin die zur Firmengründung passende Vorgeschichte. Als einem, der gerne Gin trinke, habe ihn der Trend der Erzeuger zu geschmacksarmer und verwechselbarer Ware geärgert. In Kooperation mit einem erfahrenen Brennmeister habe er sich ein anspruchsvolles Ziel gesetzt: einen Gin zu brennen, dem eine Vielfalt wohlschmeckender und ausgewogener Geschmacksaromen einen unverwechselbaren Charakter verleiht. Fruchtig sollte der Gin sein und mild im Abgang. Der Gin „FeliciS“ sei dabei entstanden, der in seinem Freundes- und Bekanntenkreis begeistert aufgenommen und bald darauf mit einer Goldmedaille prämiert wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen