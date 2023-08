Dieser Ort hat viel erlebt: Der Stadtsaal in Krumbach wird 100

Legendäre Faschingsbälle, die Sendung „Jetzt red i“ und eine Rede von Franz Josef Strauß: Der Stadtsaal war Ort vieler erfolgreicher Veranstaltungen. Ein Rückblick.

Als Gemeinschaftswerk, durch den Geist des Saalbauvereins motiviert, in schweren Zeiten der Inflation erstanden ist er über die Jahrzehnte wechselvoller Geschichte zu einem markanten Bauwerk Krumbacher Stadtgeschichte gewachsen: Gemeint ist der Stadtsaal, dessen Eröffnung vor genau 100 Jahren feierlich erfolgte.

Es war ein gelungenes Werk, ein schmucker Bau, der damals unweit des Viehmarkts errichtet wurde. Ein eigens dafür gegründetes Bürgerkomitee war es, das sich als „Saalbauverein“ firmierend, Planung, Bau und Finanzierung vorgenommen hatte.