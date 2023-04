Mit einem ganz besonderen Höhepunkt eröffnet der Krumbacher Heimatverein im Kreis Dillingen die Wandersaison.

Eine Wanderung zur mächtigen Kapelle von John Pawson: Mit diesem ganz besonderen Highlight startet der Krumbacher Heimatverein am Sonntag, 30. April, sein Wanderprogramm. Die Wanderstrecke ist gut neun Kilometer lang. Die Tour wird von Peter Baier, einem der Wanderbeauftragten des Krumbacher Heimatvereins, geleitet. Die Strecke führt über befestigte Wege, feste Wanderschuhe sind aber empfehlenswert.

Im Jahr 2016 gründete der Wertinger Unternehmer Siegfried Denzel zusammen mit seiner Ehefrau unter ihrem Namen eine Stiftung mit dem Ziel, Kunst, Geschichte, Kirche, Religion und Kultur in der heimatlichen Region zu fördern. Das Ehepaar entwickelte zusammen mit dem langjährigen Bezirksheimatpfleger Peter Fassl das „Projekt Sieben Kapellen“ und gewann hierzu namhafte Architekten für Entwürfe in Holzbauweise. Die Kapellen sind durch einen 150 Kilometer langen Radwanderweg verbunden.

John Pawson hat auch die Augsburger Moritzkirche gestaltet

Die Wanderung führt zur Kapelle des englischen Architekten John Pawson, der in der heimischen Region durch die bestechende Gestaltung der Augsburger Moritzkirche bekannt wurde. Auf einem Forstweg geht es gut ausgeschildert von Finningen nach Unterliezheim zunächst durch das herrliche Wiesental des Brunnenbachs, ein Eldorado für Insekten, heimische Pflanzen und Niederwild.

Man befindet sich am Nordrand des Donautals im Landkreis Dillingen und wandert durch einen dichten Mischwald weiter Richtung Unterliezheim. Der Staatsforst hier hat einen ganz eigenen Reiz, vor allem mächtige Eichen und Buchen fallen ins Auge. Auch der Rote Milan und der Schwarzspecht fühlen sich hier wohl. Am Waldrand erreicht die Gruppe schließlich die John-Pawson-Kapelle, gebaut aus wuchtigen Douglasien-Stämmen. Der Innenraum der Kapelle ist schlicht: ein Fenster, ein Kreuz, eine lange Bank. Ein herrlicher Blick bietet sich hinab in die Donauebene und auf die barocke Klosterkirche von Unterliezheim. Platz auch für eine beschauliche Rast.

Es gibt auch viele Hügelgräber aus der Hallstatt-Zeit

Landschaftlich besonders reizvoll zeigt sich das Tal des Nebelbachs, bekannt durch sein Flussperlmuschel-Vorkommen nach Renaturierung im Rahmen der Flurbereinigung. Zudem finden sich hier auch viele Hügelgräber aus der Hallstatt-Zeit. Zurück geht es in weitem Bogen, erneut durch tiefen Forst, nach Finningen, vorbei an einem versprengten Meteoriten aus dem Rieskrater, dem sogenannten Osterstein, ebenfalls einer vorgeschichtlichen Kultstätte. Ausgangspunkt für die Fahrt zur Wanderung im Kreis Dillingen ist der Busbahnhof in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Dort können sich Interessentinnen und Interessenten am Sonntag, 30. April, um 13 Uhr einfinden. Mitwandern können auch Interessierte, die nicht Mitglied des Heimatvereins sind. Es werden Fahrgemeinschaften für die Fahrt von Krumbach zum Startpunkt der Wanderung gebildet.

Die GPS-Daten zur Wanderung (hinterlegt im Tourenportal Komoot) gibt es auf der Website der Mittelschwäbischen Nachrichten. (AZ)