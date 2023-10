Krumbach

06:00 Uhr

Lesung: Dmitrij Kapitelmans Plädoyer für mehr Herz und weniger Formalien

Plus Autor Dmitrij Kapitelman las im Heimatmuseum seinen Roman „Eine Formalie in Kiew“ und gab dabei Einblicke in ein Leben zwischen ukrainischer und deutscher Kultur.

„Nichts ist so gleichgültig wie Nationalitäten.“ Dieses Fazit steht am Ende des autobiografischen Romans von Dmitrij Kapitelman. Der in Berlin lebende Autor und Journalist verweist zu Beginn der Lesung darauf, dass er den Roman in den Jahren 2019/2010 geschrieben hat. Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine wirkten nun viele Passagen des Werks völlig anders, wie aus der Zeit gefallen.

Kapitelman, der im Alter von acht Jahren als Kontingentflüchtling nach Deutschland kam, beginnt mit dem Anfang des Romans: Der dreißigjährige Dmitrij wartet am Flughafen Leipzig, er muss in die Ukraine fliegen, um Dokumente für seine Einbürgerung in Deutschland zu besorgen, wo er den Großteil seines bisherigen Lebens zugebracht hat. Mit dieser Entscheidung gerät er in die Mühlen der deutschen Bürokratie und der ukrainischen Korruption. Diese Reise ohne Ankommen beschreibt Kapitelman mit bittersüßem Humor und faszinierendem Sprachwitz.

