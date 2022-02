Krumbach

14:19 Uhr

Drei Autos in Auffahrunfall in Krumbach verwickelt

In Krumbach hat es am Donnerstagnachmittag mächtig gekracht.

Am Donnerstagnachmittag hat es in der Burgauer Straße in Krumbach mächtig gekracht. Großer Schaden entstand, weil eine Autofahrerin zu spät reagierte.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr sind bei einem Auffahrunfall in der Burgauer Straße in Krumbach drei Autos beschädigt worden. Eine 48-jährige Autofahrerin und der hinter ihr fahrende 22-Jährige hielten nacheinander verkehrsbedingt an, aber eine 36-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Auto des 22-Jährigen auf. Drei Autos bei Unfall in Krumbach beschädigt Das Auto in der Mitte wurde dadurch auf den Wagen der 48-Jährigen geschoben, sodass alle drei Autos beschädigt wurden. Der Sachschaden beträgt laut Polizeidienststelle Krumbach ungefähr 14.000 Euro., verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)

Themen folgen