vor 49 Min.

Drei Honoratioren gestalteten die "Hochzeit" von Krumbach und Hürben

Diese Postkarte erinnert an die Vereinigung von Krumbach und Hürben im Jahr 1902.

Plus Ferdinand Reiß, Anton Nagenrauft und Karl Mantel waren verantwortlich für die Vereinigung von Krumbach und Hürben vor 120 Jahren. Wer sie waren.

Von Manfred Keller

Krumbach und Hürben anno 1902: In der Chronik wird die Vereinigung der (damals noch ganz jungen Stadt) Krumbach und dem direkt angrenzenden Nachbardorf Hürben notiert als markante Zäsur der lokalen Stadtgeschichte. Diese kleine „Gebietsreform“ vor genau 120 Jahren wird als Einschnitt in Erinnerung bleiben, gestaltet von ungewöhnlichen Menschen. Die Vereinigung ist vor allem das Werk dreier Honoratioren: dem Krumbacher Bürgermeister Ferdinand Reiß, seinem Amtskollegen Anton Nagenrauft aus Hürben und natürlich dem „Heiratsvermittler“ Karl Mantel, seines Zeichens, damals oberster Verwalter im Bezirksamt mit Sitz im Schloss. Dieses „kommunale Triumvirat“ gestaltete maßgeblich das Zusammenfassen der beiden Orte. Das jubiläumsträchtige Rückerinnern an die im Jahre 1902 vollzogene Einheit von Krumbach und Hürben ist passende Gelegenheit, das genannte honorige Herren-Trio näher vorzustellen.

