Drei Künstler stellen ihre Arbeiten in der Galerie am Wasserschloss in Krumbach aus.

Die Künstler arbeiten mit den unterschiedlichsten Materialien: Die Bandbreite reicht von Aquarellmalerei bis zu Skulpturen aus Mooreiche.

Hubert Fritz und Gerhard Haltmayer, beide aus Günzburg Reisensburg malen seit 1992 zusammen. Sie haben viele Malkurse besucht, darunter bei Dozentin Christina Schneider. Bei der Vernissage am Freitag Abend in der Galerie am Wasserschloss in Krumbach stellten sie sich zum Erinnerungsfoto (von links): Joachim Schreijäg, Gerhard Haltmayer, Hubert Fritz, Ulrike und Karlheinz Schoblocher und Astrid Thum. Die Aquarellmalerei bietet für die Künstler die Möglichkeit mit Licht und Schatten zu experimentieren. Ihre Bilder, Blumen, Landschaften, Akte und vieles mehr zeigen großes Können und Liebe zu ihrer Kunst. Joachim Schreijäg arbeitet seine Skulpturen mit Birkenholz und mit Mooreiche und seine Arbeiten haben einen besonderen Reiz. Darüberhinaus spielt er Klavier und komponiert auch. Die Skulpturen und die Malerei kommen in dieser Ausstellung gut zur Geltung.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch der Bürgermeister Hubert Fischer, der zweite Bürgermeister Gerhard Weiß und Harald Lenz, Bürgermeister von Ebershausen. Lehrerin Astrid Thum hielt die Laudatio humorvoll und charmant Art zu den Werken der Künstler. Auch Galerist Karlheinz Schoblocher wurde für seine Arbeit in der Galerie und sein Engagement für die Kunst gelobt, zumal er selber künstlerisch tätig ist. Die Öffnungszeiten der Galerie: Freitag 15-17 Uhr, Samstag 10–13 Uhr, Sonntag 15–17 Uhr und nach Vereinbarung. Die Ausstellung dauert bis 22. Oktober. Text/Foto: Elisabeth Schmid