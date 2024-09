Am Freitagmittag gegen 12.25 Uhr hat sich ein Diebstahl in einer Parfümerie in Krumbach ereignet. Als sich laut Polizeibericht die Verkäuferin nicht im Verkaufsraum befand, entnahm ein unbekannter Täter eine Summe von 500 Euro aus der Kasse und konnte unbemerkt den Laden verlassen. (AZ)