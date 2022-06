Krumbach/Dresden

Eine Familie, zerrissen durch Krieg und Grenzen – und ihr Weg nach Krumbach

Plus Ein Krumbacher erinnert sich an seine Kindheit und den Bombenangriff auf Dresden. Warum der Vater die Familie heimlich besuchen musste und wie die Ausreise möglich wurde.

Von Klemens Funk

Seit Bestehen der sowjetischen Besatzungszone bis zur Aufhebung des Schießbefehls und des Ausreiseverbots Ende 1989 versuchten DDR-Bürger auf verschiedensten Wegen in den Westen zu gelangen. Bei „Republikflucht“ bestand Schießbefehl und diejenigen, die im Vorfeld erwischt wurden, mussten mit hohen Haftstrafen rechnen. Aber auch Bürger, die legal Ausreiseanträge stellten, erfuhren harte Sanktionen, wie Versetzung an einen unattraktiven Arbeitsplatz, wiederholte Verhöre, Reiseverbote und anhaltende Bespitzelung. Mitunter haben diese Erfahrungen von Unterdrückung zu Verletzungen geführt, an denen die Übersiedler bis heute leiden. Erst im vertraulichen Gespräch wird hörbar, welche Spuren diese Erlebnisse hinterlassen haben. Und welche Befürchtungen Menschen, die so etwas erleben mussten, bis heute haben. Deswegen wurde auf Wunsch des Aussiedlers sein Name von der Redaktion geändert.

