E-Bike-Fahrer wird in Krumbach aggressiv und demoliert ein Auto

Konsequenzen hat sein aggressives Verhalten für einen E-Bike-Fahrer am Sonntag in Krumbach. Er beschädigte ein Auto und stritt mit dem Besitzer.



Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 39-Jähriger am Sonntag gegen 21 Uhr mit seinem Pedelec an einem Auto auf dem Parkplatz in der Burgauer Straße vorbei. Dabei trat er mit dem Fuß gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Der Fahrzeugbesitzer, der in der Nähe stand, sprach den Mann darauf an. Der E-Bike-Fahrer zeigte sich jedoch laut Polizei uneinsichtig, weshalb ein Streit mit einer Rangelei entstand. Nach dem Vorfall verständigte der Autobesitzer die Polizei. Den E-Bike-Fahrer trafen die Beamten in alkoholisiertem Zustand an seiner Wohnung an. Da der Alkoholtest einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntauglichkeit für ein Fahrrad ergab, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. (AZ)