E-Mail abgefangen: Betrüger erbeuten 20.000 Euro

Plus Wie ein Autokauf bei einem Krumbacher für einen Jungunternehmer aus Radebeul zum Verhängnis wurde und warum er jetzt wieder Rechnungen in Papierform verschickt.

„Das Fahrzeug wäre ein Glücksgriff gewesen“, meint Philipp Wassermann. „Bei Neuwagen sind ja derzeit die Wartezeiten sehr lange.“ Der junge Mann aus Radebeul bei Dresden hatte auf einer Internetplattform einen Transporter für sein Gartenbauunternehmen „Grünstadtgrau“ gefunden. Angeboten hatte das Fahrzeug der Krumbacher Christian Wagner. „Der Kontakt war unkompliziert, alles hat reibungslos funktioniert“, erinnert sich der Verkäufer. Auch die Übergabe war schon sehr konkret geplant: „Wir wollten uns um 13 Uhr auf halber Strecke zur Übergabe an einem Rastpark an der Autobahn treffen.“