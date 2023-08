E-Scooter-Fahrer unter Drogen in Krumbach

Ein E-Scooter-Fahrer hat vor seiner Fahrt Drogen konsumiert. Es folgt eine Wohnungsdurchsuchung und ein Ermittlungsverfahren.

Eine Streife der Polizei Krumbach stellte am Mittwoch zwei Personen auf einem E-Scooter am Stadtgarten in Krumbach fest. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle gaben der 26-jährige Fahrer sowie die 18-jährige Mitfahrerin an, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel und stellten diese sicher, heißt es in den Polizeiangaben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)