Daniel Brandl schießt bei den Krumbacher Stadtmeisterschaften am besten

Ausrichter der Meisterschaft der Schützen in Krumbach und seinen Ortsteilen war diesmal der Schützenverein Gemütlichkeit Edenhausen. Welche Resultate es im Einzelnen gab.

Die schon zur Tradition gewordene Stadtmeisterschaft der Schützen des Krumbacher Stadtgebietes wurde zum 46. Mal ausgetragen. Ausrichter in diesem Jahr war der Schützenverein Gemütlichkeit Edenhausen. Insgesamt 104 Schützen aller Altersklassen haben sich in zwölf Disziplinen am Wettkampf beteiligt. Schützenmeister Michael Schütz lobte bei der Preisverteilung im Schützenheim Edenhausen das hohe Niveau. Sein Dank galt den vielen Teilnehmenden an der Stadtmeisterschaft und den Sponsoren für die gestifteten Sachpreise.

Schirmherr der Stadtmeisterschaft Bürgermeister Hubert Fischer überreichte den von der Stadt Krumbach gestifteten Wanderpokal an Daniel Brandl vom gastgebenden Schützenverein, der mit 367 Ringen das beste Ergebnis erzielte. Die Sieger sämtlicher Disziplinen zeichnete der Bürgermeister mit Urkunden und Abzeichen aus.

Parallel wurde von den Schützen die Festscheiben mit vielen attraktiven Sachpreisen ausgeschossen. Hier setzte sich Roland Brandl mit einem 8,9 Teiler an die Spitze. Der Schützenverein Gemütlichkeit Edenhausen stellte 40 Teilnehmer, gefolgt vom Schützenbund Krumbach mit 21 und dem Schützenverein Billenhausen mit 15 Schützen.

Die Resultate der Stadtmeisterschaft im Überblick

Stadtmeisterschaft: Daniel Brandl, Edenhausen (367 Ringe). Luftgewehr – Schüler: 1. Huber Marina, Attenhausen (161), 2. Ströbl Valentin, Attenhausen (161), 3. Hesse Chiara, Edenhausen (142) – Jugend: 1. Gerlach Amelie, Billenhausen (337), 2. Gebhart Lonardo, Attenhausen (324), 3. Bonk Carina, Billenhausen (316) – Schützen: 1. Brandl Daniel, Edenhausen (367), 2. Schütz Michael, Edenhausen (363), 3. Hörberg Joshua, Attenhausen (357) – Damen: 1. Brandl Annemarie, Edenhausen (361), 2. Kuen Ramona, Edenhausen (348), 3. Mayer Inge, Hohenraunau (345) – Senioren 1. Deuring Ursula, Edenhausen (359), 2. Fischer Karlheinz, Edenhausen (343), 3. Fetschele Manfred, Edenhausen (343) – Auflage LG/LP: 1. Lerchner Helmut, Billenhausen (311,2), 2. Raab Alois, Krumbach (310,3), 3. Heiligmann Karl, Billenhausen (307,4) – Luftpistole: 1. Schütz Michael, Edenhausen (338), 2. Schiefele Roland, Attenhausen (334), 3. Brandl Daniel, Edenhausen (330) – Sportpistole: 1. Klein Helmut, Krumbach (247), 2. Bonenberger Franz, Krumbach (245), 3. Fendt Bernhard, Krumbach (237) – Bogen Compound: 1. Greif Mario, BSC Hohenraunau (285), 2. Bernt Christine, BSC Hohenraunau (249), 3. Feldmann Ludwig, BSC Hohenraunau (188) – Recurve: 1. Glogger Wolfgang, BSC Hohenraunau (198) – Blankbogen: 1. Flachländer Peter, Krumbach (259), 2. Herbst Michael, Krumbach (180), 3. Herbst Melanie, Krumbach (123) – Bogen Kinder, Schüler, Jugend: 1. Frieder Lorenz, BSC Hohenraunau (232), 2. Weiss Franziska, Krumbach (180), 3. Herbst Karl, Krumbach (168) – Festscheibe Schüler 1. Willert Maximilian, Attenhausen (27,2 Teiler), 2. Huber Marina, Attenhausen (70,1), 3. Hesse Chiara, Edenhausen (109,6) – Festscheibe allgemein: 1. Flachsländer Peter, Krumbach (9), 2. Sperlich Emily, Krumbach (17,8), 3. Schütz Michael, Edenhausen (33,5) – Festscheibe Auflage: 1. Brandl Roland, Edenhausen (8,9), 2. Lerchner Helmut, Billenhausen (21,2), 3. Heider Alois, Billenhausen (27,5). (AZ)