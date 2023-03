Krumbach

06:00 Uhr

Ehemalige Bäckerei in Krumbach wird zu Wettannahmestelle

In dem Gebäude einer ehemaligen Bäckerei in Krumbach entstehen Räumlichkeiten für eine Wettannahmestelle.

Plus Künftig sollen in der ehemaligen Bäckerei in der Mindelheimer Straße in Krumbach Tippscheine ausgefüllt werden. Der Bauausschuss zeigte sich nicht begeistert.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

Früher wurden in dem Verkaufsraum der ehemaligen Bäckerei in der Mindelheimer Straße in Krumbach Semmeln, Brezen und sonstige Backwaren über die Ladentheke gereicht. Doch dies ist Geschichte, längst hat die Bäckerei ihren Betrieb eingestellt. Künftig dienen die Räumlichkeiten als Wettannahmestelle. Nicht gerade begeistert zeigten sich die Bauausschussmitglieder über diese Entwicklung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen