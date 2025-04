Ehrungen beim Krumbacher AWO-Ortsverein Krumbach

Glückwunsch und zugleich Dank richtete AWO-Ortsvorsitzender Peter Tschochohei an die Jubilare des AWO-Ortsvereins Krumbach. Der Dank wurde nicht nur wegen der Treue ausgesprochen, sondern auch für die ehrenamtliche Mitarbeit über viele Jahre hinweg. Nach der Ehrung konnten Geschichten und Begebenheiten aus früheren Jahren bei Kaffe und Kuchen und gemütlichem Beisammensein erzählt werden. Mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent wurden Jubilare für die Treue zum AWO Ortverein geehrt. An den offiziellen Teil der Ehrungen schloss sich mit dem Monatstreffen des Seniorenclubs der gemütliche Teil mit Kaffee und Kuchen und viel Unterhaltung an. Geehrt wurden: Für zehn Jahre Maria Fischer. Für 15 Jahre Maria Daiser, Bruno Ardelt, Maria Lang und Margarete Giess. Für 20 Jahre Maria Hoeck, Familie Munding und Hans Drexel. Für 25 Jahre Dorothea Riess. Für 30 Jahre Christine Miller. Für 40 Jahre Axel Brandt. Für 50 Jahre Alois Singer, Für 60 Jahre Erich Matzka und für 70 Jahre Theo Albrecht.

Icon Vergrößern Theo Albrecht und Vorsitzender Peter Tschochohei. Foto: AWO Krumbach Icon Schließen Schließen Theo Albrecht und Vorsitzender Peter Tschochohei. Foto: AWO Krumbach

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.