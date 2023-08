Krumbach

vor 16 Min.

Ein Abschied, der die Menschen in Krumbach und weit darüber hinaus sehr bewegt

Plus Beim Trauergottesdienst in der Krumbacher Kirche St. Michael wird die Lebensleistung von Georg Hofmeister jun. gewürdigt. Welche Botschaft bleiben wird.

Von Peter Bauer

Erinnerungen an einen warmen Sommerabend im Juni. "Live am Marktplatz" in Krumbachs Zentrum, die bekannte Band Mayday begeistert mit ihrer Musik die zahlreich gekommenen Menschen. Oben auf der Bühne steht auch Georg Hofmeister mit seiner Gitarre, wie in all den zahlreichen Konzerten in vielen Jahren zuvor. Nur wenige Wochen später kommen in Krumbachs Zentrum wieder sehr viele Menschen zusammen. Diesmal in der Kirche St. Michael. Sie gedenken des Todes von Georg Hofmeister, der plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. Beim Gottesdienst wird spürbar, wie nahe Lebensfreude und Tod beieinanderliegen können.

Im Gottesdienst stehen immer wieder die Worte "Begeisterungsfähigkeit" und "Humor" im Raum. Sie stehen für die Lebensfreude Georg Hofmeisters, mit der er immer wieder seine Mitmenschen beeindruckt hat. In den vergangenen Tagen erkrankte der 54-Jährige schwer. Doch rasch schien er auf dem Weg der Besserung und blickte mit seinem Optimismus hoffnungsvoll in die Zukunft. Dann kam unvermittelt die Nachricht seines Todes. Das Unfassbare dieser Nachricht – es ist in all den Gesprächen und Begegnungen in Krumbach geradezu beklemmend spürbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen