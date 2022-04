"Stabat Mater" in St. Michael wird zum beeindruckenden Klangerlebnis

Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Michael Dolp interpretieren auf eine einfühlsame Weise das berühmteste Opus von Giovanni Battista Pergolesi.

Nur fünf Schaffensjahre genügten Giovanni Battista Pergolesi (1710 bis 1736), um der Nachwelt ein eindrucksvolles musikalisches Werk zu hinterlassen. In der Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach wurde das letzte und berühmteste Opus des italienischen Barock-Komponisten, das "Stabat Mater", das der bereits schwer an Tuberkulose erkrankte Pergolesi in Pozzuoli bei Neapel kurz vor seinem frühen Tod geschaffen hat, im Rahmen eines festlichen Passionskonzertes präsentiert.

Unter der einfühlsamen Leitung von Kirchenmusiker Michael Dolp am Cembalo sorgten die Sängerinnen Susanne Rieger (Sopran) und Sabine Fackler (Alt) sowie das Streichquartett St. Michael, bestehend aus Viktoria Haak (Violine), Peter Kovac (Violine), Michiyo Kovac (Bratsche) und Quirin Marxer (Cello), für ein nachhaltig beeindruckendes Klangerlebnis. Komponist Thomas Bäurle steuerte dazu informative Textbeiträge über das kurze Leben und "das qualitativ wie quantitativ erstaunliche Schaffen" des mit 26 Jahren verstorbenen "Stabat Mater"-Schöpfers bei.

Pergolesi arbeitete hauptsächlich in Neapel

Pergolesi war ein führender Vertreter des sogenannten galanten Stils. Er wirkte hauptsächlich in Neapel, welches damals der Nabel der Musikwelt und die drittgrößte Stadt in Europa war. Der Italiener hat nicht nur sakrale Musik, Instrumentalwerke und Kantaten geschaffen, sondern auch ernste und komische Opern geschrieben. Sein bei Weitem bekanntestes und nachwirkendes Werk ist das "Stabat Mater", die Vertonung eines spätmittelalterlichen Gedichtes, in dem es ausschließlich um die beim Kreuz Christi stehende und leidende Gottesmutter Maria geht.

Passionskonzert in der Krumbacher Kirche St. Michael. Unser Bild zeigt: (von links) Michael Dolp, Susanne Rieger, Sabine Fackler, Quirin Marxer (Cello), Michiyo Kovac (Bratsche), Peter Kovac (Violine). Foto: Thomas Niedermair

Zur Einstimmung auf dieses rund 40 Minuten lange, im 18. Jahrhundert am häufigsten nachgedruckte und bis heute beeindruckende Musikstück spielte Michael Dolp - gewissermaßen als voluminöses Vorspiel zum "Stabat Mater" - den 1. Satz (Largo) aus der Orgelsonate in f-Moll von Thomas Bäurle. Im Anschluss kam Pergolesis geistliches Hauptwerk, seinerzeit entstanden unter dem Eindruck des unmittelbar bevorstehenden eigenen Sterbens, zur Aufführung. Das "Stabat Mater", eine laut Thomas Bäurle "hochgradig affektgeladene Musik, geprägt durch lang gedehnte, wehklagende Töne, Intervallsprünge und scharfe Kontraste", besteht aus zwölf Sätzen. Diese beschreiben das sich angesichts des Todes Jesu in der Seele der Muttergottes abspielende Drama ergreifend und assoziationsreich. Vom ersten Satz an, dem Duett "Stabat mater dolorosa", wird dabei eine düster-tragische Grundstimmung erzeugt, die bis zum letzten Satz ("Quando corpus morietur") mit bestechender Konsequenz aufrechterhalten wird. Für jeden Satz wählte Pergolesi eine eigene Melodie - mit vielen Gelegenheiten zur solistischen Entfaltung für die beiden Singstimmen.

Eine durchaus opernhafte Melodik in der Kirche St. Michael

Michael Dolp am Cembalo und das Streichquartett St. Michael instrumentierten das für Alt, Sopran, Streicher und Basso continuo geschriebene Meisterwerk subtil und punktgenau. Die durchaus opernhafte Melodik in den Solopassagen brachten die beiden Sängerinnen ausdrucksvoll und formschön zur Geltung.

Susanne Riegers feine Sopranstimme machte das Leid Marias beispielsweise im 2. ("Cuius animam gementem") und im 6. Satz ("Vidit suum dulcem natum") buchstäblich spürbar, während Sabine Fackler etwa im 4. ("Quae moerebat et dolebat") und 7. Satz ("Eia, mater, fons amoris") als Alt-Solistin glänzte. "Quis est homo, qui non fleret" (="Wer könnt' ohne Tränen stehen"), lautete (im 5. Satz) die (im Duett) gesungene, sich auf den Schmerz der Mutter Jesu beziehende Frage. Die im 8. Satz ("Fac ut ardeat cor meum") folgende Aufforderung zu Mitleid und Gottesliebe veredelten die Sängerinnen mit glockenklaren Stimmen. Auch das Duett im 11. Satz ("Inflammatus et accensus"), in dem geradezu beschwingt und mit Zuversicht der Hoffnung auf Erlösung Raum gewährt wird (im 'Allegro ma non troppo'-Tempo), profitierte von in allen Lagen sicheren Gesangsstimmen und präziser, sensibler Begleitung durch Geigen, Cello und Cembalo.

Michael Dolp (am Cembalo), die Sängerinnen Susanne Rieger (Sopran) und Sabine Fackler (Alt) sowie das Streichorchester St. Michael gestalteten das festliche Passionskonzert in der Kirche St. Michael. Foto: Thomas Niedermair

Mit dem von Susanne Rieger und Sabine Fackler ebenso ausdrucksstark wie makellos im Duett gesungenen 12. Satz ("Quando corpus morietur") und einem furiosen "Amen" endete das Passionskonzert in St. Michael. Der nach Sekunden der Stille und nach dem Glockengeläut einsetzende, langanhaltende Applaus der etwa 100 Besucher verdeutlichte deren Dankbarkeit, einerseits für die überzeugende Interpretation eines einzigartigen Werkes, andererseits für die Gelegenheit, nach langer, pandemiebedingter Abstinenz endlich wieder einem solchen Konzerterlebnis beiwohnen zu können.