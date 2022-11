Krumbach

Ein Befreiungsakt für die Kammel in Krumbach

Plus Warum die Kammel zwischen dem Wehr beim Pfarrzentrum St. Michael und der Stadtparkbrücke in den nächsten Tagen ausgebaggert und dafür auch Park- und Halteverbote notwendig sind.

Für den Hochwasserschutz der Stadt Krumbach spielt die Wehranlage beim Pfarrzentrum St. Michael eine maßgebliche Rolle. Doch im Lauf der Zeit haben sich vor der Anlage massive Schichten von Sedimenten, Schlick und Astwerk unter dem Wasserspiegel abgelagert. Da dies den Hochwasserschutz im Wehrbereich beeinträchtigen kann, hat die Stadt Krumbach reagiert. In den nächsten Tagen wird die Kammel zwischen dem Pfarrzentrum und der Kammelbrücke südlich des Pfarrzentrums ausgebaggert. Bereits am Donnerstag, 17. November, wird das Umfeld der Wehranlage durch einen Bauzaun abgesperrt. Am Freitag, 18. November, wird das Geländer auf der Ufermauer entfernt, der Wasserspiegel wird abgesenkt. Die Baggerarbeiten beginnen am Montag, 21. November. Damit der Abtransport der Sedimente reibungslos möglich ist, müssen, so Franz Killer vom Krumbacher Stadtbauamt, "an der ehemaligen FOS/BOS und dem ÜWK sowie an einer Engstelle in der Südstraße im Bereich der Gärtnerei Kleber diverse Park- und Halteverbote eingerichtet werden." Die Brücke beim Pfarrzentrum müsse für einige Tage gesperrt werden. Unklar sei noch der exakte Zeitpunkt für das Ende der Arbeiten. Dies könne bereits am Mittwoch, 23. November, der Fall sein. Gegebenenfalls würden die Arbeiten aber bis Freitag, 25. November, andauern.

