Krumbach

vor 19 Min.

Ein Begegnungshaus für soziales Handeln in Krumbach

Über die neuen Logos am Begegnungshaus an der Kammel in der Karl Mantel-Straße in Krumbach freuen sich Pfarrer Eugen Ritter, Katja Schulz und Andreas Reinert (von links).

Plus Der Pflegedienst, die Schuldner- und die Lebensberatung des Diakonievereins sind in die Innenstadt gezogen. Auch Bildung und Begegnung sind geplant.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Von rund zehn auf insgesamt etwa 300 Quadratmeter vergrößert hat sich der Aktionsradius von Andreas Reinert, dem Koordinator des Diakonievereins Krumbach. Einst hatte er sein kleines Büro in einem abgetretenen Zimmer der Pfarrerwohnung in der Jochnerstraße. Von dort aus wurde auch der Ambulante Pflegedienst des Diakonievereins gegründet. Immer mehr Arbeitskräfte trafen dort im Jahr 2020 in einem Nebenraum zusammen, so sehr wuchs der Dienst. Bald war klar, dass größere Räumlichkeiten her mussten und es wurde gesucht in Krumbach. Über einen Makler fand man dann das in der Innenstadt gelegene Haus, in dem ehemals Büroservice Knöfel untergebracht war und das zur Miete angeboten wurde. Die Räume im Obergeschoss waren prima geeignet für Büros der Pflegedienstleitungen, das Pflegedienstbedarfslager, Sozialräume und für Mitarbeiterschulungen. Doch was würde man mit dem Erdgeschoss anfangen?

