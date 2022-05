Heimatsound im Krumbacher Stadtsaal: Oberbayerische Band ohne Allüren

Der Auftritt der oberbayerischen Band Pam Pam Ida begeistert (im dritten Anlauf) rund 200 Besucherinnen und Besucher. Wie die Musiker für gute Stimmung sorgen.

"Lass die Schultern danzen / aufn Sommer und auf die Sonn!" Da war er wieder, dieser magische Moment: Wenn die fast 200 Stimmen im Stadtsaal wie aus einer Kehle singen, entsteht dieses Gemeinschaftsgefühl, das es in dieser Form nur bei einem Konzert gibt. "Doch letztendlich hat der ewige Winter verlorn / und jetzt werd danzt und glacht in die ewige Nacht", heißt es weiter in dem Song, der damit den vergangenen Samstag im Stadtsaal perfekt auf den Punkt bringt. Die oberbayerische Band Pam Pam Ida hat den Krumbachern etwas zurückgegeben, was im zweijährigen Corona-Winter gefehlt hat: die gemeinsam zelebrierte Freude an der Musik bei einem Konzert.

Ein Erlebnis, das die Organisatoren von Kult/Subkult mühsam erkämpften: Coronabedingt musste die bereits organisierte Veranstaltung mehrfach wieder abgesagt werden. Beim dritten Anlauf hat es aber schließlich geklappt. Dass nicht alle Gäste, die ein Ticket gekauft hatten, anwesend waren, tat der Stimmung keinen Abbruch. Stimmen aus dem Publikum freuten sich darüber, dass der Stadtsaal nicht überfüllt war und so genug Platz zum Tanzen, Trinken und Applaudieren blieb. Aber nicht nur die Fans, die bis aus Ravensburg nach Krumbach gekommen waren – auch die Musiker fühlten sich im Stadtsaal sichtlich wohl und zelebrierten vorwiegend in der zweiten Hälfte ihre Mischung aus alten Hits und neuen Songs mit sichtlicher Spielfreude.

Beim Auftritt von Pam Pam Ida sorgt das Publikum für die Seifenblasen

Ob die Seifenblasen, die die Band während der Show ins Publikum blies, oder der improvisierte "Paw-Patrol"-Stempel, der bei der Eingangskontrolle half: Der bei Kult/Subkult-Veranstaltungen übliche Do-it-yourself-Charme harmonierte perfekt mit den nahbaren und völlig allürenfreien Musikern, die sich nach dem Konzert entspannt am Merchandising-Stand tummelten und während des Abbaus vor der Bühne noch das eine oder andere Getränk zu sich nahmen.

Dabei sind die sechs Herren wahrlich keine Unbekannten: Im Heimatsound-Umfeld gehört die Band zu den festen Größen. Ein Musikgenre, das auf das gleichnamige Festival in Oberammergau und ein Konzept des Bayerischen Rundfunks zurückgeht: Bands aus dem Alpenraum verbinden traditionelle und moderne Musik zu einem weltoffenen Gemisch. Das macht sich oft in Mundart-Gesang und der Besetzung bemerkbar. Auch Pam Pam Ida überzeugen durch eine wilde Instrumentenmischung: Gitarre und Bass treffen auf Blockflöte und Surdo- und Djembe-Trommeln.

Besucher aus Leipheim haben einen besonderen Bezug zur Band

"Die sind so facettenreich", meint Alex aus Riedheim bei Leipheim. Seine Frau Rita und er haben einen besonderen Bezug zur Band. 2019 standen die beiden bei einem Festival gemeinsam mit den Oberbayern auf der Bühne. Im Vorfeld hatte Rita nämlich mit Pam Pam Ida abgestimmt, dass Alex auf die Bühne geholt wird. Angeblich wegen seines Geburtstags. Der wahre Grund war dem 46-Jährigen aber spätestens klar, als seine Partnerin vor ihm auf die Knie ging: Vor 600 Leuten nahm Alex ihren Antrag an. "Das war schon ein toller Moment", erinnert sich das Paar. Alex, der die Band schon zum 7. oder 8. Mal gesehen hat – so genau weiß er das nicht mehr – findet: "Das Konzert in Krumbach hat wirklich wieder gutgetan." Rita ergänzt: "Man hat gespürt: Die Leute haben das gebraucht."

Weitere Konzert-Höhepunkte stehen bereits an: Am 21. Mai heißt es "Stückwerk goes Juze" mit drei Bands im Jugendzentrum, und im Juli steigt wieder das legendäre Ackerbeat-Festival. In diesem Sinne: Aufn Sommer und auf die Sonn!