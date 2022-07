Ein besonderer "Krumbacher Dank" für Petar Vrankic

Der in Krumbach lebende Theologie-Professor wird zum 75. Geburtstag in einem festlichen Gottesdienst geehrt.

Die gesamte Pfarreiengemeinschaft, also die Pfarreien Maria Hilf Attenhausen und Edenhausen, "schenkten" Professor Dr. Petar Vrankic jetzt einen festlichen Gottesdienst, verbunden mit Blumen und einem Edelstein in Form eines Amethysten. Ihre Wertschätzung zum Ausdruck brachten nach der Messfeier (musikalisch gestaltet vom Neuland-Chor) die Edenhauser Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hildegard Schütz und Stadtpfarrer Georg Schneider mit einem herzlichen "Danke" und "Vergelt's Gott".

Im Rahmen eines Gottesdienstes dankten Hildegard Schütz und Stadtpfarrer Georg Schneider Professor Dr. Petar Vrankic (Zweiter von links) für seine Mitarbeit. Rechts Domdekan Peter Seidel. Foto: Hans Bosch

Wie berichtet, feierte der emeritierte Priester und Experte für die Kirchengeschichte Südosteuropas in den letzten Tagen den 75. Geburtstag. In seiner Freizeit ist der seit 2017 in Krumbach wohnhafte Jubilar noch immer seelsorgerisch aktiv als "Helfer in Notfällen" besonders in Krumbach und dem ganzen Dekanat Günzburg. Selbst ein "Flüchtlingskind", ging er in seiner Predigt auf die aktuelle Situation der 8,7 Millionen ukrainischen Flüchtlinge ein, die nach Beginn des Krieges derzeit in Deutschland leben.

Auf dem Kirchhof gab es einen Stehempfang

Als Beispiel diente ihm das sonntägliche Evangelium vom "Guten Samariter", der sich sofort um den hilflosen Mann gekümmert habe und vertrat die Meinung: "Auch wir könnten diesen Menschen noch mehr helfen - aber dazu müssen wir auch handeln." Die Ehrung klang aus mit einem Stehempfang auf dem Kirchhof. (b)