Ein historischer Streifzug zu Krumbachs Brauereien und Bierkellern

Zum Mitgehen: Am Sonntag, 23. Juni, besucht der Heimatverein Krumbach bei einem Stadtspaziergang Braustätten und Bierkeller der Stadt.

Kaum jemand erinnert sich noch an die Geschichte der zahlreichen Krumbacher Brauereien. Die Tradition endete 1982. Damals stellte Traubenbräu am Marktplatz als letzte verbliebene Braustätte die Bierproduktion ein. Der Heimatverein Krumbach besucht nun am Sonntag, 23. Juni, bei einem Spaziergang die alten Braustätten. Die Idee zu diesem Stadtspaziergang entstand beim Heimatverein durch das Buch von Walter Gleich, der mit Akribie und hoher Sachkenntnis als früherer Stadtarchivar ausführlich die Krumbacher Brauhistorie beschreibt.

Der Höhepunkt dieser Wanderung kommt gleich zu Beginn: Drei miteinander verbundene tief in den Berg eindringende Gewölbe auf dem Areal des ehemaligen Postkellers in der Nattenhauser Straße. Dort lagerten Eis und Bier der Brauereien Weißes Ross, Grüner Baum und Post. Der Transport dorthin erfolgte mit Pferdefuhrwerken. Erstmals in den Dreißigerjahren kamen Lastwagen zum Einsatz.

Walter Gleich erläutert Einzelheiten

Dann besuchen die Teilnehmer in der Innenstadt die Areale der ehemaligen Ross-, Kreuz- und Postbräu. Walter Gleich erläutert dort Einzelheiten zu den noch erhaltenen Gebäuden. Seinen Abschluss findet der Spaziergang des Heimatvereins im Mundingkeller (hier lagerte Bier der ehemaligen Adlerbrauerei) auf dem Demeterberg. Das Gewölbe dort befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Angenehme Kühle lässt die ideale Voraussetzung zur Reife des Bieres erahnen. Lange Zeit diente dieser Keller auch als Heimstätte der Krumbacher Sportschützen. Im lauschigen Biergarten hoch über der Stadt soll die Exkursion ausklingen.

Wichtig beim Spaziergang sind festes Schuhwerk, eine Kopfbedeckung und eine Taschenlampe. Treffpunkt ist am Sonntag, 23. Juni, 13 Uhr, am Omnibusbahnhof in Krumbach in der Nattenhauser Straße. (AZ)

