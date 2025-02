Ein Jahrhundert Schlorper: Ein Faschingsfest voller Tanz und Gaudi

Die Schlorpergilde feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag, und selbstverständlich musste dieses Jubiläum gebührend gefeiert werden. Die Schlorper ließen es am Samstag im Krumbacher Stadtsaal in Krumbach ordentlich krachen. Zahlreiche Gäste waren gekommen, darunter die Gaudiweiber, die Rosenmontagswitwen, der Deisenhauser Carneval Club (DCC) und die Zylinderer. Letztere traten – wie immer – elegant und vornehm in ihren schwarzen Gehröcken und Zylindern auf.

Elisabeth Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtsaal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis