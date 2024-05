Ein Konzert für Frieden und Freiheit in Krumbach

Das Polizeiorchester Bayern demonstriert beim Lionsclub-Benefizkonzert in Krumbach seine überragende Klasse.

Zum Beginn und am Ende des Konzerts des Polizeiorchesters Bayern in der Pfarrkirche Maria Hilf stand das Publikum, dazu aufgefordert vom Dirigenten Prof. Johann Mösenbichler. Stehend Respekt erweisen sollten die Konzertbesucher, zum einen den Werten und Menschenrechten im geeinten Europa, zum anderen Gott und seiner Schöpfung.

Gleichsam als Ouvertüre zum Konzert unter dem Titel „Versöhnung“ spielte das Orchester die Europahymne, also die Orchesterfassung der „Ode an die Freude“ aus dem letzten Satz der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven mit der herrlichen Vision „Alle Menschen werden Brüder“. Einen politischen Akzent setzen wollte dieses Benefizkonzert, dessen Erlös die Fördervereine Rettungsdienst und Krankenhaus Krumbach erhielten.

Es geht um Freiheit und Gleichheit

Dem Weltfrieden und dem Artikel 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der Freiheit und Menschenwürde garantiert, waren zwei Programmteile gewidmet, komponiert von David Maslanka und Thomas Doss. Dazwischen interpretierte das Polizeiorchester die vier Sätze der 3. Sinfonie vom James Barnes, mit der der Komponist ein schweres persönliches Schicksal, den Verlust seiner Tochter Natalie, verarbeitete. Der thematische Rahmen des Konzerts war damit gesetzt: Freiheit und Gleichheit unter den Menschen, Frieden schaffen in der Welt, Versöhnung jedes Einzelnen mit sich, seiner Umgebung und seinem Schicksal.

Aber wie klingen diese Begriffe, wenn sie zu Musik werden? Die „Hymn for World Peace“ von David Maslanka praktiziert ein Hin und Her zwischen Phasen der Innerlichkeit und Seelenruhe und dem Getöse der Welt. Mal dominieren die zarten Klänge, beispielsweise ein wundersam zarter Dialog zwischen dem Piano und dem Sopransaxophon, mal erfährt der Hörer die ganze Wucht des Orchesters. Was Moderator Peter Seufert über die vier Sätze der 3. Sinfonie von James Barnes erklärte, das wiederholte das Orchester in seiner Sprache.

Die Trauer im 1. Satz vertraute der Komponist den dafür besonders geeigneten Instrumenten an: herrlich klagende Soli für Englischhorn, Fagott und Altquerflöte. Dazwischen macht sich Verzweiflung und Wut breit. Musikalisch sind das wilde Strudel gleich Lebensabgründen, sich jagende Dissonanzen gleich Dämonen, und die flackernde Percussion scheint phasenweise alles aus dem Lot zu treiben. Der zweite Satz thematisiert spottend das Unverständnis der Mitwelt. Hier dominiert das Meckernde, Quakende, Schrille, Abgehackte.

Lesen Sie dazu auch

Der dritte Satz erinnert an die Kindheit

Der dritte Satz bezaubert mit zarten Klängen, er ist der Erinnerung an die Kindheit von Natalie gewidmet: feine Harfenklänge, eine innige Oboe, berückende Flöten- und Klarinettenarabesken und ein subtiles Gespräch zwischen Sopran- und Altsaxophon. Der vierte Satz schließlich schöpft Hoffnung, atmet Vorfreude auf die Geburt von Sohn Billy. Hier dürfen die Trompeten fanfarenhaft das neue Leben ankünden.

Diese Sinfonie, Mittelpunkt des Konzerts und der neuen CD des Polizeiorchesters Bayern, ist geeignet, den 45 studierten Profimusikern des Orchesters alles abzuverlangen. Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler formte die 45 Einzelkönner aus 17 Nationen zu einem großartigen Klangkörper, zu einer verschworenen Gemeinschaft. Auch wenn das Publikum den großen, schlanken Mann im Frack nur von hinten agieren sieht, es spürt die Kraft und Expression, mit der er seine Musiker zu Spitzenleistungen antreibt. Josef Wagner, Präsident des Lionsclub Mittelschwaben, der das Konzert veranstaltete, dankte am Ende nicht nur dem Polizeiorchester Bayern, sondern allen Polizistinnen und Polizisten, die in politisch unruhigen Zeiten einen wesentlichen Beitrag leisten für Demokratie, Ordnung und Freiheit. Was eignet sich besonders als Zugabe für ein Versöhnungskonzert? Prof. Johann Mösenbichler rief die Besucher auf, stehend die ersten beiden Strophen von „Großer Gott wir loben dich“ mitzusingen.