Kennzeichen KRU 200: Ein besonderer Dienstwagen feiert Jubiläum

Vor 50 Jahren wurde der legendäre frühere Bürgermeister-Dienstwagen mit dem Kennzeichen KRU 200 erstmals zugelassen. Heute steht der Mercedes im Rathaus.

Der Kalender bringt es an den Tag: Dem Fuhrpark der Stadt Krumbach steht ein (bislang unbemerktes) Jubiläum ins (Rat-)Haus. Der frühere Bürgermeister-Dienstwagen Mercedes Benz/8 (unter Kennern auch als „Strich Acht“ bekannt) ist seit Februar 1974 unter dem amtlichen Kennzeichen „KRU 200“ zugelassen. Das ist also dieser Tage 50 Jahre her. Aus der aktiven Fahrbereitschaft ausgemustert wurde selbiger „KRU 200“ als Dienstfahrzeug der Stadt Krumbach dann erst im Jahre 2008, also nach über drei Jahrzehnten Laufzeit. Für die damals schon zum Oldtimer gereifte Limousine folgten einige ruhige Jahre in städtischen Garagen, bevor der „KRU 200“ als Ersatz für den defekten Brunnen in der Eingangshalle des Rathauses zum schmucken Blickfang ins Rathausinnere befördert wurde. Seither zieht die historische und gar nicht museumsreife Limousine die Blicke der Rathausbesucher auf sich: Der „KRU 200“ – da steht er: ohne jeglichen Rostschaden, auf Hochglanz poliert und ausgestattet mit dem noch von der Außenstelle Krumbach des Landratsamtes Günzburg amtlich bestätigten Kennzeichen-Stempel.

Rückblick in die 1970er-Jahre: Der damalige Rathauschef Georg Winkler war es seinerzeit, der die schwarze und in Leder ausgestattete Limousine im Februar des Jahres 1974 anmelden ließ – kurz bevor der Landkreis Krumbach aufgelöst und in den Landkreis Günzburg eingegliedert wurde. Es sollte auch nach der Fusion unbedingt das „KRU“ im Kennzeichen erhalten bleiben. Doch nicht nur das, auch die Nummer des Kennzeichens selbst hat seine eigene Geschichte. Der „KRU 200“ war nämlich zuvor auch der Dienstwagen des Landesrats Karl Graf vom Altlandkreis Krumbach.

