Auszug aus dem Haus: Ein Krumbacher Ehepaar "verkleinert" sich im Alter

Plus Ein Ehepaar aus Krumbach hat sein Häusle verkauft und ist in eine Mietwohnung gezogen. Das war nicht ganz einfach, ein "echtes Abenteuer", wie die beiden sagen.

Von Dr. Edith Burkhart-Funk

Bis um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts lebten die Menschen in großen Familienverbänden zusammen, meist auf einem Anwesen, Eltern, Großeltern, Kinder, oft auch noch unverheiratete Tanten oder Onkel. Die Alten zogen in die Austragsstube oder, sofern vorhanden, ins Austragshäuslein. Das änderte sich mit den sich rasant verändernden Lebensbedingungen in den Jahrzehnten nach dem Krieg. Die Familien sind zu kleinen Eltern-Kind-Gemeinschaften zusammengeschrumpft. Selbst diese lösen sich auf, sobald die Kinder erwachsen sind, einem Beruf nachgehen und eine eigene Familie gründen. So war es auch bei den Hohbergs, einer Krumbacher Familie (auf ihren Wunsch wurden die Namen geändert).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

