Krumbach

vor 18 Min.

Ein Krumbacher faulenzt gegen die Unentspanntheit

Plus Der Krumbacher Quartiersmanager Marc Hettich liebt das spielen und das "überhaupt nichts tun". Teil drei der Sommerserie "Lob der Faulheit".

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Einfach mal faulenzen! Aber traut man sich das heute überhaupt noch in dieser so getriebenen Zeit? Oder sollten wir uns das nicht einfach öfter mal gönnen? Auch weil wir in der Ruhe Energie und Zuversicht für Kommendes finden? Der Krumbacher Marc Hettich, Quartiermanager und Vorsitzender des Kulturvereins Kult und des Lokalforums, meint in unserer Sommerserie „Lob der Faulheit“: „Faulenzen ist dringend nötig, die Menschen sind insgesamt unentspannt.“

Ein ideales Szenario, wo er faulenzen könnte, fällt Marc Hettich schnell ein: „Eine Hütte am Meer, aber auch Berge sollten in der Nähe sein.“ Unter diesen Bedingungen ließe es sich gut schwimmen, lesen, oder mal in der Sonne liegen. „Abends würde ich mit Freunden spielen.“ Natürlich. Denn Spielen ist die Passion des 45-Jährigen. Er ist’s, der im „Stückwerk“ die allmonatlichen Spieleabende initiiert hat.

