Ein Krumbacher Gin gewinnt die Goldmedaille

Plus Der Inhaber einer Krumbacher Werbeagentur hat für seinen Gin eine Goldmedaille erhalten. Dabei hatte Daniel Lochbrunner anfangs Zweifel, ob er sich für den Award bewerben sollte.

Von Manuela Rapp

Daniel Lochbrunner wollte es wissen. Natürlich, das sei zum einen das gute Feedback seiner Kunden, das ihn bestärkt habe, sagt er. Aber ihn interessierte eben auch, was die Profis von seinem Gin halten. Also hat er sich spontan für den Meininger's International Spirits Award ISW, Deutschlands wohl wichtigstem und bekanntestem Spirituosenwettbewerb, in der Kategorie Gin angemeldet. Jetzt hat er es so zu sagen schwarz auf golden: Sein "FeliciS - Der glückliche London Dry Gin" wurde mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Kein Wunder, dass sein Schöpfer darüber glücklich ist.

