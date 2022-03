Ein Schub für die Frühlingsgefühle: Das bietet Krumbachs Kunsthandwerkermarkt

Plus Nach zwei Jahren Pause lässt das Mittelschwäbische Heimatmuseum den Kunsthandwerkermarkt wieder aufleben. Welche Attraktionen es diesmal gab.

Der Frühling hält Einzug. Nach dem allgemeinen (meteorologischen) Frühlingsstart Anfang März verstärkte jetzt der im Krumbacher Mittelschwäbischen Heimatmuseum ausgerufene „Kunsthandwerkliche Frühlingsmarkt“ deutlich den Hauch von Frühlingsgefühlen und Ostervorfreude lokal vor Ort.