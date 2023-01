Ein neuer Vorstand für den Kinderschutzbund Krumbach

Bei Neuwahlen bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins Kinderschutzbund Krumbach werden verschiedene Ämter besetzt. Wie das Jahr 2022 lief.

Auf der Jahreshauptversammlung des Krumbacher Kinderschutzbundes wurden am 22. November 2022 ein neuer Vorstand sowie Beisitzer gewählt.

Der Kinderschutzbund freut sich, dass nach langen Einschränkungen durch Corona wieder Jahresversammlungen durchgeführt werden könnten und auch im Jahresverlauf 2022 wieder vielfältige Angebote für Krumbacher Familien stattfinden hätten können.

Dank einer großzügigen Spende durch die Aktion Allianz für Kinder in Bayern e. V. organisierte der Kinderschutzbund Workshops, die von den Kindern und Jugendlichen sehr begeistert angenommen wurden. So wurde in Zusammenarbeit mit der Jugendpflege Krumbach ein Skaterworkshop und mit der Sozialarbeit der Mittelschule Krumbach zwei Selbstbehauptungskurse für Mädchen angeboten. Mit dem Kinderhort St. Michael, der in der Nähe der Grundschule liegt, gab es wegen der großen Nachfrage zwei Kurse zum Thema Lerncoaching, um den Kindern gerade nach der Corona-Zeit das Thema Lernen zu erleichtern.

Flohmarkt des Kinderschutzbundes in Krumbach fand wieder statt

Endlich konnten im vergangenen Jahr auch wieder die etablierten Flohmärkte im Stadtsaal und im Festzelt stattfinden, wo sich viele Familien mit allem, was der Nachwuchs so braucht, eindecken konnten.

Einen Schwerpunkt des Kinderschutzbundes bildet nach wie vor die beliebte Kleinkinder-Spielgruppe in den Räumen des Kinderschutzbundes neben dem Kinderzentrum. Zur Vorbereitung auf den Kindergarten können Eltern hier ihre Kinder ab zwei Jahren einen Vormittag in der Woche anmelden.

Der Kinderschutzbund Krumbach e. V. lebt vom Engagement seiner aktiven Mitglieder und lädt Interessenten ganz herzlich ein, das Team zu unterstützen.

(Kontakt Kinderschutzbund-Büro: Dienstag oder Donnerstag, 9 bis 11 Uhr, Telefon: 08282/62828 oder info@ksb-krumbach.de). (AZ)