Krumbach

vor 48 Min.

Ein neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr

Plus Die Krumbacher Feuerwehr erinnert sich bei der Übergabe des neuen Fahrzeugs auch an ihr 160-jähriges Bestehen.

Von Hans Bosch

Doppelten Grund zur Freude hatte am Sonntag die Krumbacher Feuerwehr: Sie nahm den neuen Einsatzleitwagen offiziell in Betrieb, der künftig bei allen größeren Einsätzen in der Stadt und auch im südlichen Bereich des Landkreises dank seiner modernsten technischen Ausstattung eine noch schnellere Organisation des Geschehens vor Ort gewährleistet und so zur wertvollen Hilfe besonders bei Unfällen mit Personenschaden, größeren Bränden und technisch bedingten Geschehnissen wird. Verbunden damit wurde von den Feuerwehr-Verantwortlichen die Erinnerung an die Gründung der Krumbacher Wehr am 20. August 1862 – also auf den Tag genau vor 160 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .