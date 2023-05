Krumbach

vor 52 Min.

AWO eröffnet neues Heim für 84 Senioren und Seniorinnen in Krumbach

Plus Die Arbeiterwohlfahrt bietet in ihrem grundlegend erneuerten Heim in Krumbach künftig alles für ein zeitgemäßes Altern. Am 13. Mai ist Tag der offenen Tür.

Von Hans Bosch

Hellblau ist der Grundton, was die Ausstattung, Möblierung und Gangschmuck im ersten Stock des Neubautrakts im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Krumbach betrifft. Im zweiten Stock ist es ein leichtes Hellgrün, das die Orientierung für Bewohner und Besucher erleichtert. Schon an diesem Beispiel zeigt sich, woran die Architekten und Heimleitung zu denken hatten, um ihren hilfsbedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ein beschauliches Dasein zu schenken. Es ist ihnen gelungen, so der erste Eindruck.

Eindrucksvoll sind aber auch die bisherigen Leistungen der Verantwortlichen, die der gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen sind, "einen zeitgerechten Rahmen für die Altenpflege" zu schaffen. Notwendig waren dazu der Abbruch des bisherigen Westtrakts, ein Neubau mit über zwei Dutzend Appartements, die Modernisierung des östlichen Bauteils und die Neugestaltung der Außenanlagen. Vorgesehen waren dafür zwei Jahre Bauzeit bei einem finanziellen Aufwand von insgesamt 8,7 Millionen Euro. Das Fazit daraus: Der zeitliche Rahmen und auch die Kosten hätten im Endergebnis die Voranschläge kaum überschritten, so die Finanzvorständin Marion Leichtle-Werner vom Bezirksvorstand Schwaben der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

