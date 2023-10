Krumbach

Fantasy: Andreas Langer aus Krumbach veröffentlicht ein neues Jugendbuch

Plus Mit "Schneekinder" präsentiert der Autor aus Krumbach einen spannenden Fantasy-Roman über eine abenteuerliche Flucht.

Von Thomas Niedermair

Eine packende Geschichte für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren erzählt Andreas Langer in seinem Roman "Schneekinder". Der in Krumbach geborene und aufgewachsene Autor und Journalist, der sich als Lokalredakteur mit der ländlichen Entwicklung Schwabens befasst, hat bereits mehrere Bücher für junge Leser geschrieben, wie etwa "Der dunkle Hort vom Kinderhort" und "Schule der Schatten" (bislang zwei Bände). Sein neues Opus, in dessen Mittelpunkt ein mutiges Mädchen steht, ist ein abenteuerlicher Fantasy-Roman, der im fiktiven Jorland angesiedelt ist, einem von langen, harten Wintern, von Not und Entbehrungen geprägten Land, in dem es Vulkane und Geysire gibt. Der nordische Schauplatz erinnert an Island, das als eines der bevorzugten Reiseziele des Autors eine wichtige Inspirationsquelle für den Roman darstellt.

In Jorland mit seinen ohnehin erschwerten Lebensbedingungen herrscht zu allem Überfluss seit langem Krieg mit dem Nachbarland. Die Männer der wenigen Orte in der extrem dünn besiedelten Gegend wurden zum Kriegsdienst eingezogen, die Frauen zum Hilfsdienst in Feldlazarett oder -küche. Nur die 14-jährige Elin, die als geschickte Bogenschützin die wenigen verbliebenen Bewohner ihres Dorfes Kyrfjall, sieben Kinder und zwei alte Leute, mit Fleisch zu versorgen hat, musste ihre Heimat nicht verlassen, während ihr Zwillingsbruder Kjell mit anderen gleichaltrigen Jungen zur Zwangsarbeit in einem Stollen im Berg Vallan Paik abgeholt wurde, um Kohle abzubauen.

