Ein Schneemann im Frühling: Der "April-Winter" in Mittelschwaben

Schnee - und das in dieser Menge: Damit hat wohl kaum jemand mehr gerechnet. Doch mit dem April ist in Mittelschwaben der Winter zurückgekehrt.

"Mei hat des en Schneea, dau kommt dr Oastrhas mittm Schneeama drhear. Unsere Großnichten Felicitas und Laetitia am Sonntag im Garten in Oberrohr": So haben Berta und Paul Traub aus Oberrohr ihr Foto umschrieben. Felicitas und Laetitia haben einen Schneemann von beachtlicher Größe gebaut. Es ist ein Bild, das man mit dem Monat April wohl kaum in Verbindung bringt. Der Winter ist nach Mittelschwaben zurückgekehrt.

Auf den Straßen ging es laut Polizei glimpflich ab und für so manchen wurde der späte Schnee dann auch noch zu einem richtigen Genuss.