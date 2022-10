Theaterstück über die Nazizeit beeindruckt Publikum im Heimatmuseum

Die Theaterwerkstatt Augsburg ist im Rahmen des Literaturherbstes in Krumbach zu Gast und beeindruckt mit einem Stück über eine schwierige Freundschaft.

Gute Freunde sind sie wirklich. Martin Schulze und Max Eisenstein leben in Amerika und leiten dort gemeinsam einen gut gehenden Kunsthandel. Martin geht aber 1932 nach Deutschland zurück. Das ändert aber an der Freundschaft der beiden nichts. Sie schreiben sich regelmäßig und teilen sich mit, was alles in ihrem Leben so passiert. Der Briefwechsel geht von Max nach München ,Deutschland, von München von Martin nach St. Francisco in Amerika. Doch dann ändert sich alles.

Die Theaterwerkstatt Augsburg spielte das Zwei-Mann-Theaterstück „Empfänger unbekannt“, von Katherine Kressman Taylor, im Rahmen des Literaturherbstes im Heimatmuseum Krumbach. Die Einladung kam von der Leiterin des Museums Anita Roth und dem Vorsitzenden vom Heimatverein Willi Fischer. Die Vorstellung war komplett ausverkauft. Zwei Schulklassen des Krumbacher Gymnasiums befanden sich unter den Zuschauern.

Die Freundschaft verändert sich

Die Briefe, die sich die zwei Freunde schreiben sind am Anfang eher ein zeitweiliges Geplänkel zwischen den beiden. Der Kunsthändler Max Eisenstein, hervorragend gespielt von Olaf Ude, mit einer gewissen Chuzpe, freut sich in seinem Brief darüber, wie er einer Kundin ein ziemlich wertloses Kunstwerk verkauft hatte. Auch Martin Schulze lacht und beide sind sich einig, Freunde sind etwas Schönes. Der Briefschreiber trägt den Brief vor, während der andere liest. Martin Schulze, gespielt von Matthias Klösel, ist anders als sein Freund, eher ein wenig arrogant und selbstverliebt. Matthias Klösel leitet die Theaterwerkstatt und führte auch die Regie.

März 1932, April 1932, die Briefe erstrecken sich über Monate. Max hat eine Schwester, Gisela, die will nach Deutschland, ans Berliner Theater. Max macht sich Sorgen. „Wie ist das eigentlich in Deutschland mit Adolf Hitler?“, fragt er seinen Freund besorgt. Martin winkt ab. „ Es passiert gerade viel in Deutschland, endlich mal einer, der macht und nicht nur redet. Mir und meiner Familie geht es gut. Hitler ist wie ein elektrischer Schlag. Natürlich gefällt das nicht jedem.“ Max ist weiterhin bekümmert, was man in Amerika hört, verspricht nichts Gutes.

Olaf Ude geht voll in seiner Rolle auf

Die Briefe gehen weiter. Der Ton von Martin wird knapper, kantiger, schärfer, er ist der NSDAP beigetreten. Max wird immer besorgter. Er bittet seinen besten Freund ein Auge auf Gisela zu haben. Gisela ist in Deutschland, strebt eine Schauspielkarriere an. Martin ist ganz auf der Seite des neuen Machthabers, das Leid der Juden interessiert ihn nicht. So kommt es zur Katastrophe, Martin lässt Gisela im Stich. Max bekommt einen Brief, den er an Gisela gerichtet hat, zurück mit dem Vermerk- Empfänger unbekannt. Er ist verzweifelt, Olaf Ude spielt nicht verzweifelt, er geht voll in seiner Rolle auf, er ist verzweifelt. Durch das Publikum geht ein Stöhnen. Oh nein, hört man im Saal. Martin hat kein Mitgefühl, er ist eiskalt, ihm geht es ja gut. Da hat Max einen Plan.

Immer öfter schreibt er an Martin, erzählt von seinen geschäftlichen Erfolgen, bekundet seine Freundschaft zu ihm. Martin ist entsetzt, die vielen Briefe aus Amerika von einem Juden machen die Gestapo aufmerksam. Auf einer Geige spielt Martin das berühmte jüdische Lied „Hava Nagila“, die Idee mit dem Geigenspiel war eine bewegende Geste an die Juden. Denn Max Eisenstein hat sich gewehrt. Je mehr Briefe von Max, umso stärker das Geigenspiel. Max und Martin wollen sich an Hass und Lautstärke übertreffen. Da geht Martin von der Bühne. Stille- Max hält den letzten Brief an seinen Freund in der Hand, er ist zurückgekommen mit der Aufschrift Empfänger unbekannt. Stille auch im Publikum, alle sind ergriffen, verstört, dann braust ein Applaus auf. Die beiden Schauspieler haben Großes geleistet. Die starken Monologe und die Ausstrahlung der beiden Charaktere bezeugt das.