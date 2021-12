Krumbach

07:00 Uhr

Ein Top-Honig kommt in Bioqualität aus Krumbach

Plus In der Region Krumbach wird Spitzenhonig produziert. Besonders ausgezeichnet worden ist Imker Christian Maushart. Welche Geschmacksfarben der Honig haben kann.

Von Gertrud Adlassnig

Honig ist ein durch und durch naturreines Produkt, ein Lebensmittel, das in allen Kulturen der Welt seit Jahrtausenden geschätzt und genutzt, das im jüdisch-christlichen Kontext, im Buddhismus, in der persischen und arabischen Welt verehrt wird und in dem alttestamentarischen Spruch vom "Land, wo Milch und Honig fließen" als Synonym für ein gutes, luxuriöses Leben steht. Kompetente Imker fühlen sich der Qualität des Honigs und dem Wohlbefinden der Bienen verpflichtet. Herausragend unter den zahlreichen Imkern in der Region ist der Imkerverein Krumbach, der beste Bayerns, und in ihm Christian Maushart. Er ist Bioimker und wurde in diesem Herbst nun schon zum sechsten Mal für den besten Honig Bayerns vom Landesverband der Bayerischen Imker geehrt.

