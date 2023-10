Krumbach

16:55 Uhr

Ein Wochenende, das zu einem wahren "KRU-Genuss" wird

Am Wochenende kamen schätzungsweise rund 30.000 Menschen auf die Mittelschwabenschau KRU.

Plus An den ersten beiden Tagen kommen schätzungsweise rund 30.000 Menschen zur Mittelschwabenschau. Bis einschließlich Dienstag präsentieren sich bei bestem Wetter etwa 110 Aussteller.

Sie blickt in den wolkenlosen, blauen Himmel, auf die vielen fröhlichen Menschen, sie taucht regelrecht ein in ein besonderes Genussgefühl. "Das ist doch einfach grandios hier", sagt sie dann. Die junge Frau aus Hochwang ist mit ihrer Tochter auf der Mittelschwabenschau KRU unterwegs, wie wohl rund 30.000 Menschen am Wochenende. Sie alle genießen ein Ereignis, das Organisator Hans-Peter Ziegler als "einzigartige Leistungsschau" bezeichnet. Bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober, präsentieren sich rund 110 Aussteller aus der Region.

Sonnenschein am Wochenende: Die KRU war gut besucht. Foto: Andreas Keilholz

Bummeln, im Gastrozelt einige gemütliche Momente erleben, mit den Ausstellern ins Gespräch kommen, mit Freunden über "Gott und die Welt" reden: All das steht für den besonderen Reiz der KRU, die seit 1982 zum zwölften Mal stattfindet. Viele Aussteller sind schon oft auf der KRU vertreten gewesen, nicht wenige haben für ihren Stand eine Art Stammplatz. Einer dieser Stammgäste auf der KRU ist beispielsweise Rudolf Feuchtmayr, Geschäftsführer der Schlossbrauerei Autenried. Die vielen schönen Begegnungen mit den Menschen seien für ihn "KRU für KRU" etwas Außergewöhnliches.

