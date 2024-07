Einbrecher lassen Diebesgut im Außenbereich von Baumarkt zurück

Am Mittwoch gegen 23.15 Uhr ging bei der Polizei in Krumbach ein Einbruchalarm aus einem Baumarkt im Höllgehau in Krumbach ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Tor, welches zu einem Außenbereich des Baumarktes führt, offen stand. Bei der weiteren Überprüfung des Außenbereiches fielen direkt mehrere Taschen und Säcke auf, die verschiedene Artikel aus dem Baumarkt enthielten. Das Diebesgut haben die Täter offensichtlich zurückgelassen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Ob dies die Gesamtbeute oder nur ein Teil davon war, müssen die weiteren Ermittlungen im Markt ergeben. Vermutlich versteckten die Täter das Diebesgut während der Öffnungszeiten im Außenbereich. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050, melden. (AZ)

