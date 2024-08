Einbruch in Krumbacher Wohnhaus: Schmuck und Bargeld gestohlen

Am Freitag ist der Zeit von 18.30 Uhr bis 21 Uhr, in Krumbach eingebrochen worden. Laut Polizeibericht verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Robert-Steiger-Straße. Der oder die Täter hebelten eine Kellertüre auf und gelangten so in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei wurden Schmuck und Bargeld in Höhe einer mittleren fünfstelligen Summe entwendet.

Krumbach: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Neben der Tatbeute entstand durch den Einbruch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die ersten Ermittlungen am Tatort und die Spurensicherung wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Krumbach, sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Mögliche Zeugen, welche zum Tatgeschehen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden. (AZ)