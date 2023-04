Krumbach

Einbruch in Tennisheim in Krumbach

Ein Einbrecher drang am Ostersonntag ins Tennisheim am Ligusterweg in Krumbach ein. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Schaden angerichtet hat ein Unbekannter in der Anlage am Ligusterweg in Krumbach am Ostersonntag. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Einen Einbruch meldet die Krumbacher Polizei vom Ostersonntag. Demnach drang in der Zeit zwischen 8.30 und 17.15 Uhr ein bislang Unbekannter ins Tennisheim am Ligusterweg in Krumbach ein. Unter Gewalteinwirkung, so die Polizei, gelangte er in einen Raum und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Ein Entwendungsschaden ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. An einer Türe entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

