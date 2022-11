Einbrüche in Krumbach und Neuburg

In Krumbach nehmen Einbrecher Bargeld und Schmuck mit, das ist beim Einbruch in Neuburg anders. In beiden Fällen ermittelt die Polizei jetzt.

Am Samstag sind Unbekannte in Einfamilienhäuser und Krumbach und Neuburg eingebrochen. Zwischen 11 und 22.55 Uhr brach jemand in ein Einfamilienhaus in Krumbach ein. Um in das Haus zu kommen, hebelte er die Terassentür auf und schlug sie ein. Im Haus suchte er nach Wertgegenständen und stahl Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags. Beim Einbruch beschädigte er die Keller- und die Terassentür und verursachte ungefähr 1000 Euro Schaden.

In Neuburg bemerkte ein Hauseigentümer in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dass die Terrassentüre seines Einfamilienhauses aufgebrochen wurde. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten das Haus, erbeuteten jedoch, soweit die bisherigen Ermittlungen ergaben, wohl keine Gegenstände. Der Sachschaden an der Türe beträgt auch hier 1000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei telefonisch unter 08282/9050 um Zeugenhinweise. (AZ)