Ausgezeichnete Arbeitgeber: Was Ines Scharpf über die Ehrung sagt

Plus "Scharpf Therapie & Training" wurde als eines von zwölf schwäbischen Unternehmen mit der Auszeichnung "Bayerns Beste Arbeitgeber" geehrt. Was Ines Scharpf dazu sagt.

Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?



Ines Scharpf: Das war schon cool und hat uns gerührt. Wir sind stolz darauf. Wir pflegen eine gute Arbeitsplatzkultur. Unsere Fluktuation ist sehr niedrig. Nun haben wir es von Unabhängigen bestätigt bekommen, dass wir es richtig machen. Im Übrigen wurden wir auch als "Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand" und "Beste Arbeitgeber Gesundheit und Soziales" ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen gelten sogar deutschlandweit.