Eine besondere Begegnung in Bopfingen

Auf den Spuren von Philipp Jeningen und Daniel Herrnschmidt. Zwei bemerkenswerte Persönlichkeiten haben im Ries Akzente gesetzt.

Der Jesuit Philipp Jeningen wird 1680 in die Fürstpropstei Ellwangen mit dem Auftrag geschickt, den katholischen Glauben in den Gemeinden zu festigen, die dem Glauben treu geblieben sind. Zu Fuß pilgerte er von Ort zu Ort. Die Gemeinden, die sich der Reformation angeschlossen haben, umgeht er, denn mehr als ein Mal hat man ihn verprügelt und davon gejagt. 1675 wird in Bopfingen, das sich sehr früh der Reformation angeschlossen hat, Johann Daniel Herrnschmidt als Sohn des evangelischen Pfarrers geboren. Schon der Großvater war in Bopfingen Pfarrer gewesen.

Johann wurde zunächst vom Vater unterrichtet und auf das Gymnasium vorbereitet. Mit 15 Jahren schickte ihn der Vater nach Nördlingen ins Gymnasium. Nach Nördlingen kam auch Philipp Jeningen. Alle vier Wochen durfte er im Ellwanger Haus des Deutschen Ordens als Beichtvater der in Nördlingen tätigen Mägde und Knechte tätig werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Philipp Jeningen und Johann Herrnschmidt damals begegnet sind.

Den Magistergrad erwarb er an der Universität Halle

Bereits drei Jahre später besuchte der Bopfinger Pfarrerssohn das Gymnasium in Heilbronn und 1696 nahm er das Studium der Theologie in Altdorf bei Nürnberg auf. Den Magistergrad erwarb er sich dann an der Universität Halle, wo er August Hermann Francke begegnete, der ihn für den Pietismus gewann. Nach Abschluss des Studiums kehrte Johann Daniel Herrnschmidt nach Bopfingen zurück. Er wurde Vikar zur Unterstützung seines kränklichen Vaters. Wohl auf Empfehlung Franckes erfolgte die Berufung zum Hofprediger von Nassau-Idstein. Damit verbunden war das Amt des Superintendenten. Diese gesicherte Stellung erlaubte ihm nun die Heirat.

Nebenzu arbeitete er noch an einer Dissertation, die er 1713 in Halle einreichte: „Über die Sünde der geistlichen Trägheit“. Ausgestattet mit dem theologischen Doktortitel erfolgte seine Berufung als Professor in Halle. In den Franckeschen Anstalten wurde er Leiter der Lateinschule. Acht Kindern schenkte das Ehepaar Herrnschmidt das Leben. Ein Sohn wurde wiederum Pfarrer. Er brachte es bis zum Hauptpastor bei St. Michaelis in Hamburg. In Halle hat Herrnschmidt auch gedichtet. 17 seiner Lieder kamen in das pietistische Liederbuch des Pastors Freylinghausen. Drei von ihnen haben im „Evangelischen Gesangbuch“ die Zeiten überdauert, so das Lied „Lobe den Herrn meine Seele“ und “Gott will’s machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist“ Die elfte Strophe endet mit den Worten: „Amen. Amen in dem Namen meines Jesu halt ich still. Es geschehe und ergehe wie und wann und was er will!“

Philpp Jeningen wäre gerne nach Indien aufgebrochen

Fern von Bopfingen starb in Halle Johann Daniel Herrnschmidt im Alter von 48 Jahren 1723. Seine Frau starb zwei Tage später. Philipp Jeningen, der so gerne nach Indien aufgebrochen wäre, wanderte all die Jahre durch das Härtsfeld und das Ries und starb mit 62 Jahren 1704 in Ellwangen.