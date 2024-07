Eine besondere Honigspende an freiwillige Helfer

Der Imkerverein Krumbach übergab 220 Honiggläser im Wert von 1650 Euro an die beteiligten Hilfsorganisationen bei der Flutkatastrophe im Juni. Die Honigspende stellten verschiedene Vereinsmitglieder zur Verfügung. Bei der Übergabe im Feuerwehrhaus in Krumbach an die Vertreter der beteiligten Organisationen bedankte sich der Imkervorstand Johann Biberacher bei den zahlreichen Einsatzkräften, die viele Stunden helfend und sichernd Dienst geleistet haben und während der Hochwassersituation vor Ort waren.

