Eine bestellte und bezahlte Telefonzelle kam nie in Krumbach an

Wegen eines Warenbetrugs ermittelt die Krumbacher Polizei. Ein Mann vereinbarte bereits im September mit einem Unbekannten den Kauf einer Telefonzelle über eine Verkaufsplattform im Internet. Er überwies dafür einen mittleren dreistelligen Betrag. Bis heute erhielt er keine Ware und konnte keinen Kontakt mehr zum Verkäufer herstellen. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

