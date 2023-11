Krumbach

Diese Führung ermöglicht eine bewegende Begegnung mit jüdischen Lebenslinien

Groß war das Interesse an der Führung von Erika Spielvogel auf dem jüdischen Friedhof östlich von Krumbach.

Allmählich setzt Regen ein. Es ist dieser feine Regen, der einen ganz langsam durchnässt. Gedankenverloren steht Erika Spielvogel am Grabstein von Volksschullehrer Isidor Kahn. Es habe geschienen, alles "gut" zu werden, sagt sie dann unvermittelt. Alles "gut"? Als Kahn 1930 auf dem jüdischen Friedhof beerdigt wird, würdigt Krumbachs Bürgermeister Dr. Max Sailer umfassend Kahns Lebensleistung. Es schien tatsächlich alles "gut" zu werden im Jahr 1930. Gerade einmal acht Jahre später, in der Pogromnacht, dringen SA-Schergen auch in das Haus von Kahns Witwe ein. Als Erika Spielvogel auf dem jüdischen Friedhof über all das spricht, hören ihr über 100 Menschen zu.

Über 100 Zuhörer bei einer Führung auf dem jüdischen Friedhof? Selbst diejenigen, die schon sehr oft dabei waren, können sich nicht an eine solche Zahl erinnern. Sogar aus dem Raum Augsburg sind an diesem Tag Besucher gekommen. Offensichtlich denken viele Menschen über die jüdische Geschichte neu nach, in diesen aufgewühlten Zeiten.

