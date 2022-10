Eine Frau beschädigt ein Auto und fährt davon

Nachdem sie gegen ein Auto fährt, entfernt sich eine Frau in Krumbach einfach vom Unfallort, ein Zeuge sieht das aber und handelt.

Am Samstagabend ist eine 52-jährige Frau in Krumbach in der Straße Burgberg beim Rückwärtsfahren gegen ein anderes Auto gestoßen. Die Frau stieg zwar aus dem Auto aus und begutachtete den Schaden, fuhr dann aber weiter. Ein Zeuge beobachtete das und meldete es der Polizei. Die Verursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Schaden beträgt laut Polizei an beiden Autos ungefähr 1100 Euro. (AZ)