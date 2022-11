Eine Krumbacher Nacht wird zur Reise durch die Kunst

Am Samstag, 19. November, findet wieder die Krumbacher Kunstnacht statt. An 16 Stationen ist in der Stadt einiges geboten.

"Mittelschwäbische Ansichten": Die Ausstellung im Heimatmuseum, in der unter anderem Werke von Otto Schorer und Alfred Hennings zu sehen sind, ist eine Zeitreise durch die Jahrzehnte. Kunst kann zum eindrucksvollen Spiegelbild drastischer Lebensveränderungen werden. Auch das ist ein Thema bei der jetzt anstehenden Krumbacher Kunstnacht, die am Samstag, 19. November, um 17 Uhr im Mittelschwäbischen Heimatmuseum eröffnet wird. Insgesamt 16 Stationen sind geplant, an denen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus der Region ihre Werke von der Malerei bis hin zur Fotografie zeigen.

Maßgeblich organisiert wird die Kunstnacht von Anita Roth, Leiterin des Mittelschwäbischen Heimatmuseums in Krumbach. Wie sie berichtet, wurde mithilfe von Wolfgang Mennel (Kulturverein Kult) erstmals für die Kunstnacht eine eigene Webseite zusammengestellt. Dort ist das detaillierte Programm hinterlegt. Den Besucherinnen und Besuchern bietet das die Möglichkeit, das Handy bequem als Guide zu benutzen. Mit der Dreier Architektur GmbH konnte, wie Anita Roth erklärt, ein neuer Hauptsponsor gewonnen werden. Die Dreier Architektur GmbH ist in der Kunstnacht mit einer eigenen Station vertreten. Zur Eröffnung im Heimatmuseum wird Anita Roth Details der Aktion vorstellen.

Volles Programm bei der Kunstnacht in Krumbach

Was ist möglich in Corona-Zeiten? Für Kulturveranstalter ist diese Frage zu einem Dauerthema geworden. Wie Anita Roth sagt, laufen die Vorbereitungen auf die Kunstnacht schon seit Monaten. Sie freut sich über den einmal mehr großen Zuspruch bei den Künstlerinnen und Künstlern.

Was ist bei der Kunstnacht konkret geplant? Im Mittelschwäbischen Heimatmuseum ist neben der Ausstellung "Mittelschwäbische Ansichten" auch die "Schule der Phantasie" präsent, die Kindern einen Raum anbietet, sich gestalterisch zu betätigen. Im Gasthof Falk präsentiert das Kunststudio Karussell unter anderem Porträts in verschiedenen Techniken. Auch Barbara Lindner war mit ihren Natur-fotografien schon mehrfach bei der Kunstnacht zu sehen. Sie zeigt ihre Fotos im Bürgerhaus.

Dominik Widmann und Tino Baumann stellen ihre Malerei in der ehemaligen Knöpfle-Halle (Kirchberg 15) aus. Auch der Krumbacher Galerist und Künstler Sigurd Rakel ist wieder bei der Kunstnacht dabei. Neue Werke sind in seiner Galerie am Lettenberg zu sehen.

Architektur in 3D erleben: Das ist bei der Dreier Architektur GmbH am Kirchberg 7 möglich. Alfons Marsell (Tonskulpturen), Karl-Heinz van Vügt (Gemälde) und Besucher der Tagesstätte (Kunst zum Thema "Das Tier in Dir") stellen im ehemaligen Café Zott aus. Die Malerinnen der Gruppe Kellerasseln präsentieren ihre Kunst unter dem Motto "Eine Garage Buntes" in der Garage von Schmuck Ganz. An der Treppe zwischen Fachakademie und Stadtpark ist der Künstler Andreas Birkner (Wabato Movement) aktiv: "Zur Kunstnacht lassen wir im Stadtgarten die beim Rural Jam entstandene Graffiti-Wand im Schwarzlicht leuchten." Bei schlechtem Wetter entfällt die Aktion.

In der Krumbacher Kirche St. Michael gibt es ein Orgelkonzert

Auch musikalisch gibt es wieder einen besonderen Höhepunkt. In der Kirche St. Michael spielt Michael Dolp Orgelwerke aus vier Jahrhunderten. Die Moderation übernimmt Thomas Bäurle. Die Künstlerin Lilo Ring, die unter anderem für ihren ungewöhnlichen Blick auf Alltagsszenen bekannt ist, zeigt eine Auswahl ihrer Arbeiten in Räumlichkeiten in der Franz-Aletsee-Straße 1. Nicht weit davon entfernt (Franz-Aletsee-Straße 4) stellt Rudolf Tuchel aktuelle Arbeiten (2021/22) aus. Im Gewölbekeller des Gasthofs Diem zeigt der von den Färöer-Inseln stammende Künstler Jan Nyström Zeichnungen unter dem Titel "Von den Färöer-Inseln". Im Gasthof Diem wird an diesem Abend auch ein "Kunstnacht-Menü" serviert.

"Gedanken in Wort und Bild im Zyklus des Lebens" von Christine Elisabeth Gerstenkorn: Das ist das Thema im Neuen Diakonie-Haus (Karl-Mantel-Straße 4). In der Galerie am Wasserschloss präsentieren Karlheiz Schoblocher, Renate Gemsa und Brigitte Schuster Werke aus dem Jahr 2022. "Dunkelkammer - Rotlichtinstallation": So umschreibt Lutz Volker Spies seine Aktion im Wasserschloss. Besucher können dort auf ungewöhnliche Weise ihrem Spiegelbild begegnen.

Wie Museumsleiterin Anita Roth erläutert, werden im Stadtgebiet 2500 Flyer zur Kunstnacht verteilt. Die Stationen sind nummeriert. Aber natürlich könne jede Besucherin, jeder Besucher ihren/seinen eigenen Weg durch die Kunstnacht wählen. Einige würden versuchen, alle Stationen zu besuchen, andere sich gezielt auf bestimmte Schwerpunkte konzentrieren. Verschiedene Stationen seien auch noch am Sonntag oder darüber hinaus weiterhin zugänglich. Dazu gebe es Infos auf der Webseite.